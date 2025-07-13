Чего ожидать от Стамбула-3?

Новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти на этой неделе. Он определенно будет сложнее, чем предыдущие два.

С последних переговоров в стамбульском формате прошло уже больше месяца. 2 июня стороны обменялись меморандумами, но достичь согласия или какого-то компромисса по ним пока не удалось. Более того, в переговорном процессе начал разочаровываться один из главных драйверов процесса - президент США Дональд Трамп. Он даже предложил европейцам покупать у Пентагона системы ПВО Patriot для дальнейшей передачи ВСУ, а нефтяным партнерам России стал угрожать тарифами в размере 100%.

15 июля в интервью BBC News Трамп сообщил, что "разочарован" президентом России Владимиром Путиным, но "не закончил с ним", имея ввиду продолжение переговоров. Американский президент обещает исполнить свою угрозу по санкциям, если Россия в течение 50 дней не пойдет на прекращение специальной военной операции. Трамп начал возмущаться переговорным процессом еще раньше. 5 июля он после шестого телефонного разговора с Путиным заявил: "Я недоволен. <...> Я не добился никакого прогресса".

Словно действуя на опережение и пытаясь взять инициативу в свои руки, президент Украины Владимир Зеленский, которого Трамп ранее часто ругал за несговорчивость и попытку развязать Третью мировую войну, сам предложил Кремлю дату новой встречи.

19 июля Зеленский прозондировал возможность проведения переговоров на следующей неделе. Он также добавил, что для реального мира нужна встреча с Путиным: "И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече". Украинский президент дал поручение Рустему Умерову, ставшему новым секретарем СНБ, активизировать переговорный процесс.

Россия, которая давно выступает за мирное урегулирование конфликта, отреагировала на идею Зеленского положительно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "позитивным сигналом" поручение лидера Украины ускорить переговоры; по его словам, Россия поддерживает позицию Киева в данном вопросе.

Кандидатуру Стамбула в качестве переговорной площадки пока никто не оспаривает. Накануне предложения Зеленского турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным. "Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", — передавала администрация турецкого президента.

Кажется, общий язык между Москвой и Киевом относительно необходимости нового, третьего раунда переговоров уже найден. Турецкие источники уже обозначают конкретные даты. "Переговоры могут состояться в среду или четверг", - пишет издание Independent Türkçe.

Пока идут обсуждения относительно даты встречи, в Москве уже предупредили о том, что новый раунд переговоров будет непростым. Песков обратил внимание на диаметральную противоположность российского и украинского меморандума по решению конфликта. Со стороны Киева есть встречное предложение, и для преодоления расхождений требуется большая дипломатическая работа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля.

Independent Türkçe уточнило, что обсуждение между российской и украинской делегациями пройдет без камер и в центре внимания будут вопросы гуманитарной помощи, обмена пленными, обеспечения безопасности инфраструктуры и охраны границ. Итоги встречи будут переданы общественности в текстовом виде, так как СМИ в целом на переговоры допущены не будут.

Удастся ли России и Украине прийти к каким-то положительным результатам, сказать трудно. Ведь если переговоры 16 мая были первым контактом и особо ни к чему не обязывали, а 2 июня делегациям во главе с Владимиром Мединским и Умеровым нужно было просто обменяться проектами урегулирования, то на июльских переговорах стороны уже будут дискутировать об условиях прекращения боевых действий. Едва ли удастся быстро найти общий язык, и в лучшем случае сторонам придется проводить еще несколько переговорных раундов. Если Мединский и Умеров смогут хотя бы согласовать готовность следующих переговоров в Стамбуле, то такой исход можно будет считать успехом.

За ходом переговоров внимательно будут следить не только Путин и Зеленский, но и Трамп. Ведь он, несмотря на иссякающее терпение, понимает, что без дипломатии добиться мира невозможно, а ведение переговоров дает шансы на какой-то прогресс. Имея даже минимальные достижения на руках, Трамп будет преподносить Стамбул-3 как свою очередную дипломатическую победу.