Новая встреча России и Украины в Стамбуле может пройти до конца недели – СМИ

В Стамбуле на этой неделе может состояться третья встреча делегаций России и Украины, пишут турецкие СМИ. При этом точные сроки переговоров не определены.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти на этой неделе, пишет со ссылкой на дипломатические источники издание İndependent türkce.

Сообщается, что делегации могут встретиться предположительно в среду-четверг.

"Дипломатические источники сообщили, что российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. Переговоры могут состояться в среду или четверг. О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается"

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В минувшие выходные сообщалось, что украинская сторона предложила провести встречу на этой неделе. В Москве подтвердили, что со стороны Киева поступило предложение о продолжении переговоров в Стамбуле.

При этом дипломатический источник в Турции отметил, что в Анкаре не имеют информации о сроках проведения третьего раунда российско-украинских переговоров, передает РИА Новости.