Вестник Кавказа

Трамп желает видеть Эрдогана своим союзником

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Дональд Трамп увидел в Реджепе Тайипе Эрдогане нового друга и союзника. Президент США хочет, чтобы Анкара стала ключевым игроком.

Главный советник турецкого президента Чагри Эрхан рассказал, как американский лидер Дональд Трамп относится к своему коллеге из Анкары Реджепу Тайипу Эрдогану.

Он отметил, что Трамп увидел в Эрдогане нового друга и союзника. Эрхан заявил, что руководитель американского государства называет президента Турции другом.

Советник добавил, что Трамп желает видеть Эрдогана ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне для сотрудничества с США при администрации Трампа.

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