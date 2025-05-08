Трамп желает видеть Эрдогана своим союзником

Дональд Трамп увидел в Реджепе Тайипе Эрдогане нового друга и союзника. Президент США хочет, чтобы Анкара стала ключевым игроком.
Главный советник турецкого президента Чагри Эрхан рассказал, как американский лидер Дональд Трамп относится к своему коллеге из Анкары Реджепу Тайипу Эрдогану.
Он отметил, что Трамп увидел в Эрдогане нового друга и союзника. Эрхан заявил, что руководитель американского государства называет президента Турции другом.
Советник добавил, что Трамп желает видеть Эрдогана ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне для сотрудничества с США при администрации Трампа.