Трамп призвал Сирию помириться с Израилем и бороться с терроризмом

В США заявили, что Дональд Трамп призвал Сирию присоединиться к Авраамовым соглашениям. Ахмед аш-Шараа выразил признательность Трампу за встречу.

Американский президент Дональд Трамп в ходе переговоров в Саудовской Аравии призвал главу Сирии Ахмеда аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям с Израилем.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, руководитель США также потребовал от Дамаска содействовать усилиям Вашингтона по недопущению возрождения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Она отметила, что во время встречи турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии и выразил готовность сотрудничать с Эр-Риядом для укрепления мира и процветания в регионе.

Наследный принц КСА Мухаммед бен Салман назвал решение главы Белого дома смелым. Трамп, в свою очередь, сообщил, что у сирийского руководства "есть исторический шанс".

Помимо этого, президент США призвал аш-Шараа депортировать всех террористов с иностранным гражданством, а также палестинских радикалов с территории Сирии.

Лидер Сирии выразил признательность Трампу, Эрдогану и бен Салману за организацию встречи. Он выразил надежду, что Сирия станет мостом между Востоком и Западом, пригласив зарубежные компании инвестировать в нефтегазовый сектор.