Удачное турне Трампа

Накануне началось турне президента США Дональда Трампа по арабским странам Персидского залива. Трамп начал поездку в регион с Саудовской Аравии. Турне еще продолжается - сегодня американский лидер прибыл в Катар - но его уже стоит признать удачным для Вашингтона.

13 мая стартовали первые государственные визиты президента США Дональда Трампа после инаугурации - в три арабских государства Персидского залива: сначала Саудовская Аравия, затем Катар и Объединенные Арабские Эмираты. До этого была лишь спонтанная поездка в Рим в связи с кончиной Папы Римского. Примечательно, что прошлое президентство Трамп также начал с поездки в КСА. Теперь же значение этой страны для внешней политики США возросло многократно.

Значение Персидского залива для США

В настоящее время Дональд Трамп нацелен прежде всего на оздоровление американской экономики, а для этого нужны деньги. Монархии Залива могут обеспечить громадные потоки инвестиций за океан, и потому неудивительно, что в Эр-Рияд глава Белого дома взял с собой верхушку американского бизнеса: главу Tesla и SpaceX Илона Маска, гендиректора Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга, гендиректора Boeing Келли Ортберга, руководителя Citigroup Джейн Фрейзер, главу компании OpenAI Сэма Альтмана и инвестора Дэвида Сакса, курирующего ИИ и криптовалюты в администрации Трампа.

Еще до визита американские СМИ писали, что Саудовская Аравия может инвестировать $600 млрд в США, а Эмираты - $1,4 трлн. Сам Трамп в начале второго президентского срока обнародовал планы саудитов вложить в американскую экономику сходную сумму. Округлить инвестиции КСА до $1 трлн пока не удалось, но ожидаемый минимум Трамп получил: в первый же день его визита в Эр-Рияд Белый дом сообщил об "исторической сделке". "Она открывает новую золотую эру партнерства между Вашингтоном и Эр-Риядом", - говорилось в сообщении.

Общая сумма сделки составила $600 млрд, из них $142 млрд - контракты на вооружение и подготовку саудовской армии американцами. Это крупнейшая в истории сделка по продаже оружия. Остальные контракты касаются поставок газовых турбин и самолетов Boeing 737-8 в КСА, строительства дата-центров и энергоинфраструктуры в США, возведения нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в Мичигане и других проектов.

Политика Трампа на Ближнем Востоке

В отличие от своих предшественников Трамп хочет завоевать Ближний Восток не войнами и революциями, а через бизнес.

"Для всего мира важно понимать, что это прекрасное преображение произошло не в результате западной интервенции или людей, летающих на красивых самолетах и читающих вам лекции на тему, как вам жить или как делать дела, нет. Блестящие красоты Эр-Рияда или Абу-Даби не были созданы так называемыми "строителями наций", неоконами или либеральными НКО, тратящими триллионы, но не способствующими развитию Кабула, Багдада и множества других городов. Рождение современного Ближнего Востока случилось благодаря людям из этого региона. Людям, находящимся прямо здесь, людям, которые прожили здесь всю жизнь, развивая свои суверенные государства", - эта речь Трампа на инвестиционном форуме в Эр-Рияде была встречена бурными овациями.

В рамках переговоров с саудитами Трамп хотел добиться еще одного важного для благосостояния американцев условия - понижения цен на нефть. Здесь пока что о каком-то прогрессе неизвестно. Саудовская Аравия и другие члены нефтяного картеля проявляют интерес к сотрудничеству с Россией и едва ли будут рисковать сделкой ОПЕК+, только чтобы угодить Трампу. Хотя комплиментарность наблюдалась не только со стороны гостя, но и хозяев. Саудиты, знающие о любви президента США к "Бик Маку", установили у медиацентра передвижной МакДональдс.

Встреча Трампа и Аш-Шараа

Конечно, инвестиции и сделки затмили политику, но и без нее не обошлось. СМИ сообщали, что на встречу в Эр-Рияд могут прибыть лидеры Сирии и Палестины. Мухаммед Аш-Шараа рассчитывает на снятие санкций, а ХАМАС уже ведет прямые переговоры с командой Трампа. Палестина ждет сенсационного решения в виде признания ее государственности Вашингтоном. Опасаясь "мюнхенского сговора", Нетаньяху спешно отправил свою делегацию в Доху для продолжения переговоров по Газе.

Часть слухов подтвердилась, Аш-Шараа действительно приехал в Эр-Рияд. Затем Трамп сообщил, что говорил по телефону с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о снятии санкций с Сирии. После американский лидер действительно встретился с новым сирийским руководителем и анонсировал снятие ограничений, призвав остальные государства последовать примеру США. Процессу установлению связей Белого дома с Дамаском способствовали Катар, Саудовская Аравия (куда свой первый зарубежный визит совершил Аш-Шараа) и Турция, являющаяся главной опорой сирийского режима. В обмен Трамп хочет от Дамаска признания Израиля, чтобы расширить "Авраамовы соглашения". Аш-Шараа демонстрирует готовность к нормализации отношений с Тель-Авивом, однако ситуаци осложнилась с другой стороны: с израильским руководством повздорил сам Дональд Трамп.

Раскол между Трампом и Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху до приезда Дональда Трампа в Эр-Рияд начал мобилизацию и объявил о готовности возобновить войну в Газе. Трамп хочет мира в Палестине и намекает на возможность его признания. Убийства в Газе мешают реализации "Авраамовых соглашений" - ведь Саудовская Аравия не признает Израиль при оккупации Палестины - и создают неудобства для подписания оборонной сделки США и КСА.

Из-за того, что Израиль превратился в помеху для ближневосточных планов Трампа, американский президент не включил Тель-Авив в это ближневосточное турне. Со своей стороны, видя игнорирование израильских интересов, Нетаньяху объявил о том, что Израилю, возможно, придется отказаться от военной помощи США при обеспечении национальной безопасности.

Ближневосточные перспективы Трампа

Турне Трампа не заканчивается Саудовской Аравией, хотя эта страна является ключевым пунктом его визита на Ближний Восток. Уже сейчас чувствуется, что многие арабские лидеры готовы на сделку с президентом США и всячески пытаются найти с ним общий язык. Власти Катара планируют подарить Трампу Боинг-747. ХАМАС уже передал последнего американского заложника, а Аш-Шараа предлагает построить в Сирии Trump-Tower.

Чем завершатся визиты в ОАЭ и Катар, узнаем очень скоро. Обе страны также играют важную роль в ближневосточной политике США. Инвестиции из Эмиратов по своим объемам могут опередить саудовские, а Доха - важная переговорная площадка. Именно Катар курирует важные для Трампа переговоры Израиля и ХАМАС. В прошлое президентство с Катаром Трамп был не в ладах, так как во время катарской блокады встал на сторону саудитов. Но сейчас американский лидер хочет восстановить отношения, ведь он намерен запомниться в истории как президент-миротворец. Как раз Катар и стал следующей остановкой президентского борта США.

Забегая вперед, можно сказать, что, несмотря на успехи, останется еще много нерешенных вопросов. Оборонная сделка США и Саудовской Аравии, включающая в себя гарантии безопасности для КСА и передачу ядерных технологий, еще не подписана. Эр-Рияд не определился со своим участием в БРИКС, хотя Трамп склоняет его к отказу от членства. После вылета президента США домой конфликт в Газе может обостриться и "Авраамовы соглашения" снова могут быть отложены в долгий ящик.