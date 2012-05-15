Трамп пообещал нарастить торговлю с Индией и Пакистаном

Глава Белого дома гордится тем, что помог Индию и Пакистану достичь перемирия. Он также анонсировал существенное наращивание торговли с обеими этими странами.

Соединенные Штаты существенно увеличат объем торговли с Индией и Пакистаном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после того, как Индия и Пакистан достигли перемирия.

"Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами"

– глава Белого дома

Он также подчеркнул, что будет работать с обеими сторонами, чтобы выяснить, можно ли после "тысячи лет" прийти к решению относительно Кашмира.

Напомним, накануне Индия и Пакистан при посредничестве американцев договорились о прекращении огня с 17:00 (14:30 мск) субботы, 10 мая.