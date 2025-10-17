Трамп назвал действующим соглашение о прекращении огня в Газе

Американский президент считает, что режим прекращения огня в Газе продолжает действовать, руководство ХАМАС не имеет отношения к происходящим инцидентам.
Соглашение о прекращении военных действий в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС продолжает действовать, сообщил президент США Дональд Трамп, передает пул Белого дома.
"По Израилю и ХАМАС Трамп заявил, что режим прекращения огня по-прежнему действует. Он добавил, что ХАМАС ведет себя "довольно буйно", но, по его мнению, "руководство к этому не причастно"
– сообщение
Накануне сообщалось о том, что в ответ на действия палестинских радикалов ЦАХАЛ нанес авиаудары по КПП Рафах. Будущие шаги, связанные с нарушением режима прекращения огня обсудили премьер Израиль Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Исраэль Кац.