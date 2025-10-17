Назревает новый виток конфликта Израиля и ХАМАС

Израиль может начать новый виток эскалации в регионе после того, как палестинские радикалы сегодня выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам ЦАХАЛ на юге сектора Газа, грубо нарушив режим прекращения огня.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сегодня после нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур, поручив им дать решительный ответ на провокацию, - говорится в сообщении пресс-службы канцелярии Нетаньяху.

"После нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС премьер Нетаньяху провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и распорядился принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа"

- пресс-служба канцелярии Биняьмина Нетаньяху

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не исключает, что может нанести дополнительные удары по сектору Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, заявил представитель военных, передает РИА Новости.

Израильские военные сегодня уже нанесли удар по КПП Рафах на границе с Египтом, он стал ответом на стрельбу со стороны ХАМАС. Накануне израильские власти заявили, что КПП останется закрытым до тех пор, пока тела всех погибших заложников не будут возвращены движением ХАМАС.

Это подтвердил и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув: вопрос открытия КПП зависит от ХАМАС, которые должны вернуть останки погибших заложников.

Ранее мы писали: Нетаньяху заявил, что еврейское государство по-прежнему нацелено ликвидировать структуры власти ХАМАС и лишить радикалов оружия. Тель-Авив желает достичь полной победы, которая станет основой существования израильской государственности "на долгие годы", подчеркнуд израильский премьер.

Напомним, 10 октября израильские власти утвердили первый этап урегулирования в секторе Газа, предложенный Дональдом Трампом, включающий освобождение всех заложников. После этого армия Израиля прекратила наносить авиаудары по Газе.