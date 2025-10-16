Израиль ударил по пункту пропуска Рафах

Израильские военные в воскресенье нанесли удар по КПП Рафах на границе с Египтом. Сообщается, что удар стал ответом на стрельку со стороны ХАМАС.

Армия Израиля сегодня провела авиаудары по приграничному пункту пропуска Рафах, информирует Times of Israel.

"Террористические формирования напали на израильских военных в Рафахе, ЦАХАЛ ответил авиаударами, поставив под угрозу перемирие"

– сообщение

ВВС Израиля нанесли три удара по Рафаху, следует из сообщения Al-Arabiya.

Рафах – пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта. Накануне израильские власти заявили, что КПП останется закрытым до тех пор, пока тела всех погибших заложников не будут возвращены движением ХАМАС. Через Рафах в Газу поступает международная гуманитарная помощь.

Отметим, что ранее в США заявили о том, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, введенный 10 октября. В палестинском движении эти обвинения опровергли.