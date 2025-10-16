В Газе заявили о нарушениях перемирия со стороны Израиля

Власти сектора Газа заявили о многочисленных случаях нарушения перемирия со стороны частей ЦАХАЛ, что привело к жертвам среди мирного населения.
Власти сектора Газа заявили о 47 случаях нарушения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
"С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47"
– палестинская администрация
Согласно заявлениям представителей властей Газы, с момента старта перемирия погибли 38 человек, более 140 – получили ранения.
Напомним, что в ХАМАС заявили об отказе сложить оружие, что может привести к отмене перемирия, так как второй этап мирного плана подразумевал демилитаризацию военизированных формирований радикального движения.