В Газе заявили о нарушениях перемирия со стороны Израиля

Власти сектора Газа заявили о многочисленных случаях нарушения перемирия со стороны частей ЦАХАЛ, что привело к жертвам среди мирного населения.

Власти сектора Газа заявили о 47 случаях нарушения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

"С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47"

– палестинская администрация 

Согласно заявлениям представителей властей Газы, с момента старта перемирия погибли 38 человек, более 140 – получили ранения. 

Напомним, что в ХАМАС заявили об отказе сложить оружие, что может привести к отмене перемирия, так как второй этап мирного плана подразумевал демилитаризацию военизированных формирований радикального движения.

