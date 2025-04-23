Вестник Кавказа

Трамп назвал 8 мая Днем Победы во Второй Мировой войне

Трамп назвал 8 мая Днем Победы во Второй Мировой войне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский президент Дональд Трамп сегодня издал прокламацию, в которой объявил дату 8 мая Днем Победы во Второй Мировой войне.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, соответствующую прокламацию глава американского государства подписал сегодня.

"Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом – одной из величайших побед сил свободы в истории человечества"

– Дональд Трамп

Американский президент отметил, что США присоединились к военным действиям после нападения на Перл-Харбор. Он напомнил, что в борьбе с нацистским режимом пали свыше 250 тыс американцев. Трамп подчеркнул, что без этих жертв не была бы одержана победа, а это значит, что мир был бы совсем иным.

Глава американского государства указалтакже, что этот день – 8 мая 1945 года – завершил страшную кровопролитную войну. Трамп добавил, что США остаются привержены политике "мира через силу". По его словам, успехи Америки измеряются не только боевыми победами, но и оконченными с помощью Америки войнами. Трамп подчеркнул, что его главная задача – миротворчество.

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