Трамп: мир с Ираном невозможен, если Тегеран создаст ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп считает, что мир с Ираном будет невозможен, если Исламская Республика создаст ядерное оружие. При этом он предполагает, что ИРИ все еще настроен на достижение сделки.

Американский президент Дональд Трамп назвал условие, при котором возможность достичь мира с Ираном будет утрачена.

По словам лидера США, такой чертой станет появление у Исламской Республики ядерного оружия.

"Для тех, кто говорит, что хочет мира – нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие"

– Трамп

Он также раскритиковал "замечательных людей", которые не желают принять никаких мер, чтобы не допустить создание Ираном ядерного оружия.

Кроме того, глава американского государства выразил мнение, что правительство Ирана по-прежнему готово к достижению сделки. В то же время, он признал, что у него нет уверенности, стоит ли ждать представителей ИРИ на запланированных на воскресенье переговорах.