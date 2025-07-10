Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться

Марко Рубио сообщил, что главы США и Китая намерены провести встречу.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести встречу. По словам Рубио, встречи желают обе стороны.

"Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась"

– Марко Рубио

По словам Рубио, Пекин и Вашингтон совместно определят дату и место встречи лидеров двух стран.

Отметим, что лидеры США и Китая созванивались в начале июня. Дональд Трамп поведал, что разговор прошел "прекрасно", а Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество и преодолевать противоречия.

Напомним, что ранее лидер США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС. Пекин назвал это решение "бесперспективным".

Зачем Трампу диалог с Си?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что, несмотря на жесткий политический курс в отношении Китая, Дональд Трамп все-таки заинтересован в поддержании контактов с Пекином на высшем уровне.

"США и Китай – это две крупнейших экономики. Это делает их автоматически заинтересованными друг в друге с учетом того, насколько колоссальной стала их взаимозависимость. При этом происходит перераспределение экономической мощи: Китай семимильными шагами заполняет то пространство, которое образовалось после ослабления могущества США – тем более нельзя прекращать контакты", - прежде всего сказал он.

"Да, Трамп к Китаю относится как к главному геополитическому противнику США, и именно поэтому Вашингтон стремится к проведению переговоров с Пекином. Комплекс американо-китайских проблем попросту громаден, необходима масштабная выработка правил глобальной игры между Китаем, США и Россией – трех главных центров силы современном мире. В связи с этим встреча Трампа и Си нужна как Китаю, так и США", - отметил Константин Блохин.

Американист выразил уверенность в том, что в повестке переговоров будут прежде всего экономические вопросы. "Главная повестка встречи Трампа и Си – все-таки экономическая. Обязательно будут вопросы политического характера, от иранской проблемы до проблем в Южно-Китайском море, китайская геополитика, как и американская, весьма широка. Но центральный пласт – это экономическое взаимодействие США и Китая, пресловутые тарифные торговые войны, которые Трамп пытается навязать Китаю", - заявил он.