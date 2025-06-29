Вестник Кавказа

Решение о новых санкциях США против РФ – за Трампом, рассказал Рубио

Решение о новых санкциях США против РФ – за Трампом, рассказал Рубио
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Госдепа США сообщил, что принимать решение по вопросу введения новых антироссийских санкций будет принимать президент Трамп. Он добавил, что Вашингтон уже предупреждал Москву, что вскоре новые санкции могут быть введены.

Президент США Дональд Трамп лично будет решать вопрос о введении новых санкций против России, рассказал госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи глав МИД АСЕАН.

"Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей (Конгресса США) смогут принять соответствующий законопроект"

– Марко Рубио

Он добавил, что американскому лидеры нужна гибкость в данном вопросе - "когда и как можно будет ввести санкции, так как это дает ему максимальный рычаг в любой беседе и переговорах".

"Решение о том, наступил ли момент (для введения санкций) или нет, остается за президентом"

– Марко Рубио

Глава Госдепа отметил, что до Москвы несколько недель назад доносился тот факт, что момент введения очередных санкций со стороны США "может настать".

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что может одобрить проведение через Конгресс США проекта закона об антироссийских санкциях.

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