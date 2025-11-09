Трабзон - Сочи: паромная линия приостановлена

В ближайшее время паром Seabridge не будет выполнять рейсов между Трабзоном и Сочи. Компания возвращает клиентам деньги за ранее купленные билеты, бронирования приостановлены.

Перевозки в рамках международной паромной линии Трабзон - Сочи между Турцией и Россией на неопределенный срок приостановлены, об этом поведал представитель паромной компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

"Мы не будем возобновлять рейсы, пока не получим ответ с четкими инструкциями от турецких властей. На данный момент мы не продаем билеты ни на какие рейсы"

– Чакыр

Перевозчик выплатил компенсацию пассажирам первого рейса Seabridge, и вернул средства туристам, которые успели приобрести билеты на паром с отправлением в ноябре и декабре, отметил он, передает РИА Новости.

Паром вышел в первый за 14 лет рейс вечером 5 ноября, через 12 часов он прибыл к Сочи, но не был допущен в порт. Спустя несколько суток ожидания судно с пассажирами вернулось в Турцию, откуда граждане РФ, добирались домой уже авиарейсами.