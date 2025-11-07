Паром Seabridge вернулся в Трабзон

Паром Трабзон-Сочи вернулся в турецкий город после неудавшегося первого рейса до российского курортного города.

Паром Seabridge, которому не удалось пришвартоваться в порту Сочи, вернулся в Трабзон. Пассажиры с российским паспортом, которые находились на борту судна, возвратятся в РФ самолетами, поведал представитель Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Напомним, что первый за 14 лет паром должен был прибыть в Сочи из Трабзона, однако при приближении к городу-курорту судно было остановлено: власти Краснодарского края заблокировали дальнейшее продвижение парома из-за нерешенных проблем с безопасностью.

Спустя сутки паром был вынужден взять обратный курс на Трабзон.