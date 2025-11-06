Паром из Трабзона вторые сутки ожидает захода в Сочи

Паром Трабзон-Сочи, с утра четверга находится у берегов Сочи, ожидая разрешения зайти в порт. На судне находятся 20 пассажиров.

Паром Seabridge почти двое суток ждет разрешения на заход в порт Сочи, судно прибыло из Трабзона в четверг днем.

На пароме из Турции прибыли 20 туристов, большинство из них граждане РФ. Время парома в пути составило 12 часов - и уже более 40 часов составляет время ожидания у берегов Сочи.

Власти Краснодарского края называют запуск паромного сообщения преждевременным и небезопасным.

Накануне вечером сообщалось, что паром зашел на внутренний рейд, началась процедура осмотра судна.

В планах организаторов маршрута Трабзон-Сочи войти в порт, высадить пассажиров и забрать новых, и вернуться в турецкий порт, пишет РИА Новости.