Власти порта Сочи дали "добро" парому из Трабзона

Морской грузопассажирский паром, прибывший в Сочи из турецкого Трабзона и второй день ожидающий решения на заход в порт курортного города, зашел на внутренний рейд – вскоре его пассажиров выпустят на берег.

Грузопассажирский паром, прибывший из турецкого Трабзона к берегам Черного моря в Сочи, зашел на внутренний рейд в акватории города для проведения таможенных процедур, сообщил руководитель компании - организатора маршрута ООО "СВС ШИППИНГ" Сергей Туркменян.

"Паром зашел на внутренний рейд и проходит необходимый осмотр. Как все пройдем, пришвартуемся к причалу, пассажиры выйдут. Обратно в Трабзон отправимся вечером"

- Сергей Туркменян

После осмотра, проводящегося в рамках мероприятий по безопасности, судно вместе с 20 пассажирами, 18 из которых – россияне, судно встанет на рейд в сочинском морском порту, добавил глава компании, передает "Интерфакс".

Ранее мы писали о том, что администрация Краснодарского края озвучила свою позицию по поводу нового морского маршрута, назвав его преждевременным в нынешних условиях: главная претензия заключается в том, что не решены вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения. О том, что сейчас запускать паромное сообщение между Россией и Турцией по Черному морю преждевременно, власти региона заявляли еще в октябре, когда судно совершало тестовый рейс.