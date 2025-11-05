Паром из Турции в Сочи второй день не может войти в порт

Днем 6 ноября к побережью Сочи прибыл паром из турецкого Трабзона – судно уже почти сутки ожидает разрешения на захода в порт, поделился гендиректор компании-организатора запуска парома "СВС шиппинг" Сергей Туркменян.
Накануне вечером сообщалось, что заход парома Sea Bridge в Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. Для захода необходимо последнее решение.
"Мы не планируем отбывать, стоим на месте, пока не будет окончательного понимания вопроса"
– Сергей Туркменян
На борту парома находятся 20 пассажиров, из них 18 – граждане России, передает ТАСС.
В октябре паром выполнил тестовый рейс. Тогда власти Сочи заявили, что не давали на это разрешения и считают запуск сообщения небезопасным, паром был отправлен обратно.
Паромы ходили между Сочи и Трабзоном по Черному морю до 2011 года.