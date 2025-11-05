Вестник Кавказа

Паром из Турции в Сочи второй день не может войти в порт

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
У берегов Сочи продолжает ждать разрешения прибывший к курорту днем в четверг международный паром Sea Bridge. Паром между Трабзоном и Сочи запустили после 14 лет перерыва.

Днем 6 ноября к побережью Сочи прибыл паром из турецкого Трабзона – судно уже почти сутки ожидает разрешения на захода в порт, поделился гендиректор компании-организатора запуска парома "СВС шиппинг" Сергей Туркменян.

Накануне вечером сообщалось, что заход парома Sea Bridge в Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. Для захода необходимо последнее решение.

"Мы не планируем отбывать, стоим на месте, пока не будет окончательного понимания вопроса"

– Сергей Туркменян

На борту парома находятся 20 пассажиров, из них 18 – граждане России, передает ТАСС.

В октябре паром выполнил тестовый рейс. Тогда власти Сочи заявили, что не давали на это разрешения и считают запуск сообщения небезопасным, паром был отправлен обратно. 

Паромы ходили между Сочи и Трабзоном по Черному морю до 2011 года.

