Власти Краснодарского края объяснили ситуацию с паромом Трабзон-Сочи

Запуск парома из Турции в Сочи считают преждевременным власти Кубани. Паром, прибывший из Трабзона, уже сутки ждет разрешения на вход в сочинский порт.

Администрация Краснодарского края прокомментировала ситуацию с паромом Sea Bridge Трабзон - Сочи, который второй день не может войти в порт российского курорта.

"Позиция относительно ситуации с паромом Sea Bridge не изменилась, вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна"

– сообщение

О том, что запускать в настоящее время паромное сообщение между Россией и Турцией по Черному морю преждевременно, власти региона заявляли еще в октябре, когда судно совершало тестовый рейс, пишет ТАСС.

Накануне днем паром с пассажирами на борту прибыл к Сочи, но в порт судно до сих пор не вошло – не получено разрешение.