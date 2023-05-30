Торги на Мосбирже начались с роста курса доллара

Опубликовано: 7:29, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на старте торгов на Московской валютной бирже курс доллара превысил 81 рубль впервые с 17 мая, прибавив в цене 0,27% - сейчас американская валюта торгуется за 81 рубль 5 копеек.

Курс доллара сегодня утром на старте торгов на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 17 мая - свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:02 мск, курс доллара прибавлял 0,27% и находился на уровне 81,05 рубля, передает ТАСС.

К 07:08 мск доллар прибавил 0,33% и стал стоить 81,1 рубля. Евро не торговался.

Что касается китайской национальной валюты, то она тоже немного прибавила в цене и сейчас юань продается за 11,42 рубля, прибавив 0,23%.