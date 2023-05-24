Мировые валюты просели относительно рубля на Мосбирже

Торги на Мосбирже в среду начались снижением мировых валют. Больше всего просел евро - минус 9 копеек относительно вчерашней сессии.
Московская биржа открыла валютные торги в среду небольшим укреплением рубля.
Сегодня курс доллара сегодня опустился к рублю на 0,5 копеек, до 80,13 рубля за USD.
Европейская валюта потеряла на открытии Мосбиржи 9 копеек и торгуется утром по 86,61 рубля.
Курс китайского юаня также снизился к данным за закрытие торгов прошлого дня - минус 0,4 копейки, юань оценивается в 11,331 рубля.