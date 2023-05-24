Мировые валюты просели относительно рубля на Мосбирже

Опубликовано: 7:32, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торги на Мосбирже в среду начались снижением мировых валют. Больше всего просел евро - минус 9 копеек относительно вчерашней сессии.

Московская биржа открыла валютные торги в среду небольшим укреплением рубля.

Сегодня курс доллара сегодня опустился к рублю на 0,5 копеек, до 80,13 рубля за USD.

Европейская валюта потеряла на открытии Мосбиржи 9 копеек и торгуется утром по 86,61 рубля.

Курс китайского юаня также снизился к данным за закрытие торгов прошлого дня - минус 0,4 копейки, юань оценивается в 11,331 рубля.