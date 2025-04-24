Токаев поблагодарил президента Азербайджана за поддержку экспорта нефти в Европу

Президент Казахстана выступил на саммите ОТГ в Бадапеште. Он поблагодарил президента Азербайджана Алиева за поддержку роста экспорта казахстанской нефти в страны Европы и поделился своим мнением в региональных вопросах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку усилий Астаны в росте экспорта нефти в Европу. Слова признательности казахстанский лидер выразил в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), передали в пресс-службе Акорды.

"Токаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу"

- пресс-служба Акорды

В ходе выступления на саммите Токаев также сообщил, что в последнее время инициатива по строительству Транскаспийского нефтегазопровода привлекает внимание экспертов со всего мира. Масштабные проекты, подобные этому, требуют координации действий на транснациональном уровне, считает он.

По мнению президента Казахстана, особое внимание в рамках ОТГ стоит уделить проблемам экологии. В частности, страны-члены организации должны бороться с обмелением Каспийского моря, которое вредит не только экологии, но и экономике региона.

"В этой связи он призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений"

- пресс-служба Акорды

Напомним, что неформальный саммит ОТГ проходит в Будапеште.