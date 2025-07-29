Токаев отметил ценность строящейся при участии России АЭС

Лидер Казахстана оценил важность строительства первой АЭС в республике. Он подчеркнул, что это событие имеет стратегическое значение.

Строительство первой АЭС в Казахстане имеет стратегическое значение для страны. Такое заявление сделал 11 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими победителями и призерами международных предметных олимпиад.

"На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией Росатом"

– глава казахстанского государства

Он отметил, что официальный старт объекту был дан несколько дней назад.

"АЭС – это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, старт строительства первой в республике АЭС был дан в минувшую пятницу, 8 августа.