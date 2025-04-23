Террористы расстреляли полицейских в Махачкале

В Махачкале расстреляли сотрудников полиции. Боевики скрылись, объявлен план "Перехват". В результате погибли трое полицейских.

Перестрелка произошла в Махачкале, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Стрельба произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В мэрии добавили, что мероприятия проводят правоохранительные органы и экстренные службы.

В городской администрации призвали не распространять неподтвержденную информацию и руководствоваться данными только из официальных источников.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики открыли огонь после того, как сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, в которым были террористы.

Он добавил, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Он попросил граждан сохранять спокойствие и воздержаться от посещения района, где произошел данный инцидент.

В МВД Дагестана заявили, что трое сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков. Преступники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват".