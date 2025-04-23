Вестник Кавказа

Террористы расстреляли полицейских в Махачкале

Террористы расстреляли полицейских в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале расстреляли сотрудников полиции. Боевики скрылись, объявлен план "Перехват". В результате погибли трое полицейских.

Перестрелка произошла в Махачкале, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Стрельба произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В мэрии добавили, что мероприятия проводят правоохранительные органы и экстренные службы.

В городской администрации призвали не распространять неподтвержденную информацию и руководствоваться данными только из официальных источников.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики открыли огонь после того, как сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, в которым были террористы.

Он добавил, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Он попросил граждан сохранять спокойствие и воздержаться от посещения района, где произошел данный инцидент.

В МВД Дагестана заявили, что трое сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков. Преступники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват".

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двое напавших на полицейских в Махачкале ликвидированы

Двое напавших на полицейских в Махачкале ликвидированы

В Махачкале пылает здание Дагпотребсоюза

В Махачкале пылает здание Дагпотребсоюза

В Дагестане предотвращен теракт, планировавшийся на 9 мая

В Дагестане предотвращен теракт, планировавшийся на 9 мая

Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Дербент временно возглавил Ханлар Пашабеков

Дербент временно возглавил Ханлар Пашабеков

Скачок спроса на отдых в Дагестане фиксируется на фоне ситуации в Анапе

Скачок спроса на отдых в Дагестане фиксируется на фоне ситуации в Анапе

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

Первый офис банка &quot;Ак Барс&quot; с исламским финансированием открылся в Дагестане

Первый офис банка "Ак Барс" с исламским финансированием открылся в Дагестане

Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправили в тюрьму

Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправили в тюрьму

Маленький дагестанец спас ребенка в Подмосковье

Маленький дагестанец спас ребенка в Подмосковье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы