Тель-Авив может ограничить сотрудничество с Лондоном при признании Палестины

Израиль может прекратить передачу разведданных, если Лондон признает Палестину.

Израиль может прекратить сотрудничество с Великобританией, если власти Соединенного Королевства признают Палестину. Речь идет о контактах в области безопасности, информирует The Times со ссылкой на диписточники. 

Тель-Авив готовится прекратить передачу Лондону данных разведки, которые помогают спецслужбам Великобритании вычислять потенциальных террористов. Также Лондон окажется более уязвим к шпионажу со стороны Ирана, отмечает издание. 

Однако в окружении Биньямина Нетаньяху нет единой позиции по этому вопросу. Некоторые политики считают это излишней мерой, которая может негативно отразиться на военно-техническом сотрудничестве, так как Лондон может в ответ прекратить партнерство с израильскими оборонными предприятиями.

