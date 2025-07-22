Великобритания готовится признать Палестину – что дальше?

Британские власти, как пишут СМИ, уже на этой неделе намерены опубликовать план признания Государства Палестина. Ранее признание Палестины анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит на текущей неделе план Лондона по признанию Государства Палестина, пишет The Times.

По данным газеты, политик пойдет на этот шаг из-за все увеличивающегося давления правящей Лейбористской партии, которой он руководит. Соответствующее обещание (но без указания сроков) содержится в предвыборной программе партии, с которой она победила на выборах в прошлом году.

Представитель Стармера, уточняет издания, заявил, что премьер представит свой план союзникам, в том числе Америке и арабским странам, уже в ближайшие дни.

Стоит отметить, что накануне британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс сообщил, что Великобритания признает Палестину до 2029 года, то есть при действующем парламенте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Генассамблее ООН в сентябре этого года Франция официально признает Палестину. Его решение поддержали Саудовская Аравия, Катар, Иордания и Кувейт, а также признавшие Палестину годом ранее Испания, Ирландия и Словения. Против высказались Израиль и США.

С чем связана волна признания Палестины?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что одна из причин обращения ряда стран к вопросу признания Палестины – это внутриполитические обстоятельства.

"Очень большое количество сил разного спектра в разных странах, в частности в той же Франции, Великобритании, несмотря на порой кардинальные различия по некоторым другим вопросам, касающимся внешней и внутренней политики, общественно-политической ситуации, выступают с похожих позиций в вопросах, касающихся палестино-израильского урегулирования и ситуации вокруг конфликта в секторе Газа", – пояснил он.

"Гуманитарная ситуация, которая разворачивается в секторе Газа, является одним из главных обоснований, которые вынуждают страны Европы так или иначе корректировать свою позицию в отношении палестинской проблематики. Это видно и в случае с признанием Палестины со стороны Франции, и сейчас это наблюдается сильно и в Великобритании, где общественный дискурс кардинально изменился за последние 1,5 года, и сторонников признания Палестины стало кратно больше, нежели все предыдущие десятилетия до этого момента", – обратил внимание эксперт.

Кто еще признал и признает Палестину?

Арабские страны, отметил Турал Керимов, также продвигают нарратив признания Палестины, хотя подходы к этому вопросу у них разные. "Египет и Саудовская Аравия выступают за признание Палестинского Государства со стороны Европы. Страны Евросоюза, признавших Палестину, – в основном страны бывшего Варшавского договора, плюс Кипр. В прошлом году к ним присоединилась Испания, Ирландия, Словения. Из стран, которые не являются членами ЕС, признала Палестину Норвегия, в прошлом году. До этого последнее признание, около 10 лет назад, было со стороны Швеции. А вот Германия выступает активно против подобного шага, с ней солидарны Австрия и Италия", – указал востоковед.

Он напомнил, что Саудовская Аравия пытается сподвигнуть своих партнеров на Западе признать Палестину, но ее (а также Египта и ОАЭ) подход отличается от позиции Катара и Турции. "В рамках точки зрения Эр-Рияда одним из условий для признания должна быть ликвидация военного потенциала ХАМАС и превращение ХАМАС в чисто политическую структуру без военного крыла. И здесь они не совпадают с подходами Катара и Турции. Но в итоге выходит, что Эмираты придерживаются одной позиции и пытаются на основе ее поспособствовать признанию Палестины, Турция и Катар делают это другим образом, но и те, и другие оказывали давление на Париж, поэтому был достигнут такой результат. В Великобритании же другая ситуация – британцы, скорее всего, пойдут по эмирато-саудовско-египетскому варианту", – считает Турал Керимов.

"Чисто теоретически к признанию Палестины могут присоединиться Бельгия, Мальта. А вот от Люксембурга было заявление о том, что Люксембург не приемлет подобного эмоционального подхода и считает, что это должно быть обосновано четкими политическими причинами. Есть еще колеблющиеся государства, например, Нидерланды, которые не приемлют никоим образом ХАМАС, но, с другой стороны, они объявили Израиль угрозой национальной безопасности и запретили въезд в страну двум израильским министрам. Португалия пока активно не высказывала свою позицию, есть и другие еще не определившиеся страны", – констатировал эксперт.

Повлияет ли признание Палестины на ситуацию в секторе Газа?

Турал Керимов усомнился в том, что признание Государства Палестина окажется какое-либо влияние на происходящее в секторе Газа.

"Но, с другой стороны, это все же положительное изменение. Если Макрон сдержит обещание и изменит позицию в рамках СБ ООН, где сейчас три постоянных члена не признаю Палестину, а два – Россия и Китай – признают, то теперь к их числу присоединится Франция, и соотношение будет иным, не признающими останутся США и Британия", – указал востоковед.

"Но все равно нужно понимать, что даже если вся Европа, допустим, на уровне Брюсселя признает Палестину, и даже если каким-то образом удастся склонить к такому решению ту же Австралию с Новой Зеландией, Японию, Южную Корею, островные государства, Мексику с Канадой, то, скорее всего, этого не сделают США, несмотря на любые действия Израиля. И в этом смысле говорить о признании Палестины без силового воздействия на Израиль невозможно. В принципе создание Палестинского Государства на практике, на земле может быть только после военного поражения Израиля", – заключил Турал Керимов.