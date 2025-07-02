Вестник Кавказа

Технические неполадки вынудили самолет Москва-Анталья сесть во Внуково

Технические неполадки вынудили самолет Москва-Анталья сесть во Внуково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиалайнер, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вернулся в аэропорт вылета. Техническая неисправность могла стать причиной экстренной посадки самолета.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, возвратился в аэропорт Внуково, рассказали в авиационных службах.

"Пассажирский Airbus A321, вылетевший в Анталью из Внуково, возвращается в аэропорт из-за возможной неисправности"

- авиационные службы

По данным сервиса Flightradar, проблема у авиалайнера возникла почти сразу после взлета. В течение 60 минут он вырабатывал топливо и в настоящее время уже находится на земле.

Сообщается, что посадка прошла удачно. Техническое состояние самолета будет проверено, добавили в ТАСС.

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