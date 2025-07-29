Тбилисскую станцию метро "Варкетили" готовят к открытию

Буквально на днях жителей и гостей грузинской столицы примет обновленная станция метро "Варкетили" – ее ремонт немного затянулся из-за проведения экспертизы, по которой в Грузии не нашлось специалистов.

Буквально через пару дней жителей и гостей Тбилиси примет отремонтированная станция метро "Варкетили" рядом с одним из крупных районов Тбилиси, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

"Метро откроется через несколько дней, однако работы продолжатся до конца года. Мы не будем проводить работы в то время, когда метро будет обслуживать пассажиров. Мы также работаем над тем, чтобы закрывать станцию метро на час раньше и открывать на час позже, чтобы продлить процесс работ и завершить их как можно быстрее"

- Каха Каладзе

Станция метро была закрыта на ремонт 12 июля и должна была открыться через 45 дней, однако процедура неожиданно застопорилась по причине отсутствия специалистов, которые могли бы провести экспертизу обновленной станции, передает Sputnik Грузия.

Масштаб работ был огромен – была проделана полная реставрация и обновление интерьера станции: строители демонтировали остатки старого потолка, заменили его несущие конструкции, установили подвесной потолок, уложили новый гранитный пол, отделали стены станции мрамором и обновили системы освещения.

Напомним, мы писали о том, что станция "Варкетили" - конечная на одной из двух линий Тбилисского метрополитена, Ахметели-Варкетили. Она не ремонтировалась со дня открытия, с 1985 года, и ее состояние вызывало опасения в ее безопасности для пассажиров. Несмотря на то, что мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение ремонтно-восстановительных работ, поиски подрядчика проходили сложно, и лишь в начале 2025 года удалось договориться об этом с белорусской компанией Probuild Expert LLC.