Тбилиси хочет вступить в ЕС через 5 лет несмотря на негатив от Брюсселя

Грузинский премьер заявил о том, что Грузия рассчитывает стать членом Евросоюза к 2030 году, даже несмотря на отношение Брюсселя к нынешним властям страны.

Грузия может стать частью Европейского союза даже в контексте нынешнего отношения Брюсселя к Тбилиси, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Так он прокомментировал недавнее решение Еврокомиссии о фактической остановке приема Грузии в состав ЕС из-за "регресса".

"Все это (доклад - прим. ред.), конечно же, говорит о двойном стандарте, несправедливости. Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер отметил, что рассчитывает на вступление уже к 2030 году. При этом он высказал надежду на то, что ситуация в самом Европейском союзе изменится к этому времени.

Напомним, что после парламентских выборов 2024 года, правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение приостановить до 2028 года процесс интеграции в ЕС.