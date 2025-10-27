Грузия не будет принимать участие в сессиях "Евронеста" – Папуашвили

Грузинские власти сделали заявление о том, что Грузия больше не будет частью Парламентской ассамблеи "Евронест" из-за несправедливого отношения к мнению грузинского народа.

В Тбилиси объявили о том, что Грузия более не станет принимать участия в заседаниях Парламентской ассамблеи "Евронест", такое заявление сделал спикер парламента страны Шалва Папуашвили в своих официальных социальных сетях.

Папуашвили мотивировал это тем, что участники заседаний "Евронеста" несправедливо отнеслись к мнению грузинского народа, всячески подчеркивая нелегитимность парламентских выборов, которые состоялись в 2024 году, и называя нынешнюю грузинскую власть самопровозглашенной.

"Уже ясно, что Европарламент превратил платформу "Евронеста" в оружие для шантажа соседних стран, навязывания силой своей узкой политической повестки дня. Категорически неприемлемо, когда "Евронест" пренебрегает волей грузинского народа <...> С учетом враждебного и узкого политического подхода со стороны этих сил Европарламента, постоянная парламентская делегация парламента Грузии больше не будет принимать участие в сессиях "Евронеста""

– Шалва Папуашвили

Спикер отметил, что в рамках недавно прошедшей сессии Европарламентом были приняты противоречащие мнению Грузии резолюции с требованием провести новые выборы, а осужденных за участие в оппозиционных митингах открыто называли политическими заключенными. Это, по мнению Папуашвили, является абсолютно недопустимым и может считаться основаним для выхода Грузии из состава участников мероприятия в будущем.

Напомним, что 12-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи "Евронест" прошла с 28 по 30 октября в Ереване. Грузинская делегация отклонила приглашение поучаствовать в ее проведении.