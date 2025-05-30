Тбилиси призвал ЕС осудить НПО, распространяющие экстремистские лозунги

Шалва Папуашвили призвал ЕС осудить НПО с экстремистскими лозунгами и прекратить их поддержку.

Власти Грузии призвали ЕС осудить деятельность неправительственных организаций, которые стоят за экстремистскими призывами, направленными против Тбилиси. Об этом сообщается в послании председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили послу Евросоюза в республике Павлу Герчинскому.

"Миссия ЕС в Грузии должна открыто осудить эту опасную пропаганду. В противном случае, это молчание приводит к легитимизации экстремизма"

– Шалва Папуашвили

Заявление политика прозвучало в контексте ситуации в Грузии, когда некоторые организации, финансируемые ЕС, призывают к насильственным действиям. При этом представитель ЕС не осуждает эти призывы, отмечает Папуашвили.

По словам Папуашвили, финансируемые ЕС организации проводят политику полного отторжения грузинских институтов власти, называя их "нелегитимными". Председатель грузинского парламента также призвал Брюссель прекратить финансовую поддержку организаций с экстремистскими лозунгами.

Согласно опросам, доверие граждан Грузии к Европейскому Союзу (ЕС) снизилось с 58% до 49% с осени 2024 года. Это произошло на фоне заморозки планов евроинтеграции со стороны Тбилиси до 2028 года.