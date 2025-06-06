Вестник Кавказа

Тбилиси и Пекин обсудили стратегическое партнерство

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе провел переговоры с послом Китая. Стороны обсудили стратегическое партнерство между Тбилиси и Пекином.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе провел переговоры с китайским послом в Тбилиси Чжоу Цянем, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках стратегического партнерства между Тбилиси и Пекином.

Отмечается, что Кобахидзе и Чжоу Цянь уделили особое внимание дальнейшему углубление торгово-экономических контактов двух государств.

Кроме того, была подчеркнута особая роль китайского посла в поддержании политических, культурных и гражданских отношений Грузии и Китая.

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