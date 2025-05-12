Вестник Кавказа

Тбилиси должен не позволить Западу использовать Грузию в его целях

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Руководство Грузии видит свою задачу в том, чтобы западные страны не смогли воспользоваться Грузией в своих целях, а также в защите ее национальных интересов.

Власти небольших стран наподобие Грузии должны работать над тем, чтобы никто не мог использовать их для реализации чуждых им целей, заявил генсекретарь правящей "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что крупные страны в любом случае смогут достичь договоренности.

"Мы – маленькие страны – никому не должны дать возможность того, чтобы наши страны были использованы для проведения интересов больших стран"

– Каладзе

Генсек "Мечты" также обратил внимание на вопрос противостояния Грузии с Западом. Политик подчеркнул, что Тбилиси стоит на защите национальных Грузии и всегда принципиально защищал их, однако реакцией на это были оскорбления, шантаж и клевета, причем шантаж ведется по сей день.

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