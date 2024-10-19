Тайский лоукостер намерен летать в Грузию

Грузию и Таиланд могут связать прямые авиарейсы тайского лоукостера Thai AirAsia X – правительство Грузии уже ведет переговоры с авиакомпанией-перевозчиком, оно заинтересовано в расширении географии полетов.

В скором времени у туристов из Грузии может появиться возможность слетать на отдых в Таиланд - тайский лоукостер Thai AirAsia X заявил о желании начать выполнять прямые регулярные рейсы в Тбилиси, правительство страны уже начало переговоры с авиакомпанией, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

"Мы надеемся, что в ближайшее время начнутся прямые авиарейсы между Таиландом и Грузией. Мы активно работаем над диверсификацией рынков и считаем, что Таиланд станет новым направлением для нашей страны, которое усилит туризм и авиацию"

- Мариам Квривишвили

Представители авиаперевозчика сейчас находятся в Тбилиси с рабочим визитом, они уже проинформированы о ситуации авиаперевозок и динамике их роста, а также проектах, которые планируют развивать грузинские авиаторы, передает Sputnik Грузия.

Пока стороны не определились с периодичностью возможных полетов и их географией – сейчас принимать и отправлять зарубежные авиалайнеры могут воздушные гавани в трех городах страны - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Сейчас на авиарынке Грузии работают более 60 авиакомпаний, выполняющих более 100 регулярных авиарейсов за рубеж в более чем 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристические власти Таиланда не планируют пересматривать продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней - в их планах этот вопрос не стоит, сообщила на полях туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025 глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.