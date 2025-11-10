Свыше 400 млн рублей получат города и районы Дагестана на экстренные нужды

Несколько сотен миллионов рублей будет передано в ближайшее время на решение срочных вопросов в городах и районах Дагестана в ответ на запросы с мест.

Правительство Дагестана передаст свыше 400 млн рублей на работу по неотложным проблемам, которые необходимо срочно решить в городах и районах региона, рассказали в его пресс-службе.

В сообщении уточняется, что именно такую цифру озвучил на встрече с премьер-министром Абдулмуслимом Абдулмуслимовым министр финансов Дагестана Шамиль Дабишев.

"По поручению главы Дагестана Сергея Меликова соответствующие обращения от муниципалитетов в правительстве республики оперативно рассматриваются, финансовым блоком предлагаются решения по поиску источников для финансового обеспечения таких расходов"

– правительство Дагестана

В ведомстве рассказали, на что именно пойдут выделенные средства. Это в частности обновление системы отопления и обеспечение автомобильным транспортом Бежтинского участка. В селе Нукуш Чародинского района будет капитально отремонтирован клуб. В Тляратинском районе предполагается отремонтировать дороги и ликвидировать задолженности по коммунальным услугам. В Избербаше деньги направят на развитие сферы ЖКХ и уплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам.