Дагестан вошел в рейтинг самых бронируемых для отдыха регионов РФ

По данным РСТ Дагестан стал одним из самых популярных мест отдыха для молодых россиян: бронирование местных отелей превышает в 2-3 раза показатели в среднем по рынку.

Рост бронирования отелей за последние две недели в Республики Дагестан в 2-3 раза больше, чем в целом по туристическому рынку РФ, сообщает Российский союз туриндустрии.

В РСТ отметили, что увеличилось количество групп и организованных туров на продолжительные поездки, это говорит о повышенном интересе к региону, особенно со стороны молодого населения.

"По данным сервиса для отелей Travelline за последние две недели, рост бронирований отелей Дагестана по сравнению с тем же периодом прошлого года сейчас составляет 10%. Для сравнения в среднем по рынку он равен 3%, по Краснодарскому краю и Крыму – 6%"

– РСТ

По данным статистики, заметный рост отмечается на организацию массовых туров в Республику Дагестан: как правило, это молодежные группы от 3-5 человек, такой формат более распространен, чем поездки парами или в одиночку. Кроме того, значительно увеличилось количество дней, которые туристы отводят на путешествия – с двух-трех до пяти и более.

Ожидается, что в период предстоящих новогодних каникул Дагестан посетит на 14% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. Самым популярным направлением в республике остается один из древнейших городов России – Дербент.