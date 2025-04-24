Свыше 170 гостиниц опечатали в Анталье за несоответствие пожарной безопасности

В Анталье опечатывают гостиницы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. Власти закрывают 174 гостиницы.

В Анталье власти опечатали 174 гостиницы, эти объекты размещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, информирует префектура района Муратпаша.

"Мы установили крайний срок 31 мая на устранение всех недочетов и получение отчета пожарной службы... Процесс устранения недочетов в пожарной безопасности был приостановлен 31 мая в 17.30, а 2 июня начался процесс опечатывания 174 гостиниц"

– сообщение префектуры

Всего было проверено почти 300 гостиниц в Муратпаше после пожара в отеле на курорте Болу, уточнили в префектуре, передает РИА Новости.

Опечатанные отели в Анталье ждут санкции, если они, невзирая на решение властей, продолжат принимать постояльцев.