Вестник Кавказа

Свыше 170 гостиниц опечатали в Анталье за несоответствие пожарной безопасности

Свыше 170 гостиниц опечатали в Анталье за несоответствие пожарной безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анталье опечатывают гостиницы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. Власти закрывают 174 гостиницы.

В Анталье власти опечатали 174 гостиницы, эти объекты размещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, информирует префектура района Муратпаша.

"Мы установили крайний срок 31 мая на устранение всех недочетов и получение отчета пожарной службы... Процесс устранения недочетов в пожарной безопасности был приостановлен 31 мая в 17.30, а 2 июня начался процесс опечатывания 174 гостиниц"

– сообщение префектуры

Всего было проверено почти 300 гостиниц в Муратпаше после пожара в отеле на курорте Болу, уточнили в префектуре, передает РИА Новости.

Опечатанные отели в Анталье ждут санкции, если они, невзирая на решение властей, продолжат принимать постояльцев.

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