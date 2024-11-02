Вспышка Коксаки среди туристов: власти Антальи прокомментировали информацию

В Анталье прокомментировали ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что в курортном регионе "гуляет" вирус Коксаки и им заражены российские туристы.

Согласно заявлению муниципалитета Антальи, в настоящее время информации о вспышке вируса Коксаки среди российских отдыхающих, нет.

Ранее о том, что в отеле Sunlight resort в Анталье среди отдыхающих зафиксирована вспышка вируса Коксаки написал Telegram-канал "Осторожно, Москва". По его данным, в курортном отеле заболели около 15 туристов из Москвы, часть из них дети.

"У нас нет сведений по этому поводу. Если бы была серьезная ситуация, отели в регионах сразу же сообщили нам об этом"

– сообщение властей региона

В Анталье подчеркнули, что власти постоянно держат связь с отелями, передает РИА Новости.