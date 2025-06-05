Свыше 14 тыс человек пострадали в Турции на Курбан-байрам

В Турции на Курбан-байрам ранения при жертвоприношении получили более 14 тыс человек. Курбан-байрам – мусульманский праздник, который отмечался 6 июня.

Руководитель турецкого Минздрава Кемаль Мемишоглу сообщил о тысячах пострадавших во время празднования Курбан-байрама. Он отметил, что помощь потребовалась 14 тыс гражданам.

На своей странице в социальной сети Х министр заявил, что в первый праздничный день ранения получили 14 372 человека, из них в Анкаре – 1049 человек, в Стамуле – 753, в Конье – 655.

Мемишоглу также предупредил жителей Турции, что обряд жертвоприношения во избежание подобных инцидентов должны совершать профессионалы.

Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников, который последователи ислама отметили 6 июня.