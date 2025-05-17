Вестник Кавказа

Свыше 10 человек погибли в ДТП в провинции Фарс

Свыше 10 человек погибли в ДТП в провинции Фарс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла в провинции Фарс на юге Ирана. Жертвами стали 15 человек, количество пострадавших достигло 27.

Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла в провинции Фарс в южной части Ирана, сообщил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.

Он отметил, что транспорт с пассажирами перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар.

Руководитель службы подчеркнул, что в результате ДТП погибли 15 человек. Абед добавил, что количество пострадавших при аварии составило 27.

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