Свет пропал на Каннском кинофестивале – возможен поджог

Массовые отключения света накрыли южную часть Франции, а точнее департамент Приморские Альпы, затронута и работа Каннского кинофестиваля 2025.
"С 10 утра отключение электроэнергии затронуло Канны и близлежащие коммуны, в результате чего 160 тыс. домов остались без электричества"
– энергооператор RTE
В компании заверили, что специалисты делают все возможное для максимально оперативного устранения последствий ЧП.
Причин отключений предварительно несколько. В ночью на субботу на подстанции в районе Канн произошел пожар, а утром обрушилась опора ЛЭП в пригороде.
По данным СМИ, из-за прекращения подачи энергии были прерваны показы. Во Дворце фестивалей и конгрессов благодаря генераторам показы возобновились, но другие кинозалы не смогли вернуться к работе. Между тем, сегодня ожидается объявление победителя основного конкурса. Организаторы уверены, что к этому моменту ситуация будет взята под контроль.
Что случилось в Каннах?
Полиция ведет расследование происшествий на энергетической инфраструктуре. Жандармерия Приморских Альп не исключает версию поджога подстанции, где случился пожар.
Отчего упала опора ЛЭП – пока не сообщается.