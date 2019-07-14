Свет пропал на Каннском кинофестивале – возможен поджог

Юг Франции практически погрузился во тьму: электричество не подается в 160 тыс домов. ЧП затронуло и Канны, где сегодня проходит завершающий знаменитого кинофестиваля.

Массовые отключения света накрыли южную часть Франции, а точнее департамент Приморские Альпы, затронута и работа Каннского кинофестиваля 2025.

"С 10 утра отключение электроэнергии затронуло Канны и близлежащие коммуны, в результате чего 160 тыс. домов остались без электричества"

– энергооператор RTE

В компании заверили, что специалисты делают все возможное для максимально оперативного устранения последствий ЧП.

Причин отключений предварительно несколько. В ночью на субботу на подстанции в районе Канн произошел пожар, а утром обрушилась опора ЛЭП в пригороде.

По данным СМИ, из-за прекращения подачи энергии были прерваны показы. Во Дворце фестивалей и конгрессов благодаря генераторам показы возобновились, но другие кинозалы не смогли вернуться к работе. Между тем, сегодня ожидается объявление победителя основного конкурса. Организаторы уверены, что к этому моменту ситуация будет взята под контроль.

Что случилось в Каннах?

Полиция ведет расследование происшествий на энергетической инфраструктуре. Жандармерия Приморских Альп не исключает версию поджога подстанции, где случился пожар.

Отчего упала опора ЛЭП – пока не сообщается.