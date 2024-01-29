Шуша готова выбирать президента Азербайджана

Избирательный участок в Шуше полностью готов для проведения выборов президента. В среду, 7 февраля здесь проголосуют 1189 человек.
Азербайджанская Шуша готова к проведению внеочередных выборов президента Азербайджана, которые пройдут 7 февраля.
Стало известно, что на избирательном участке №105 в здании средней школы №1 города Шуша зарегистрировано 1189 избирателей.
Также отмечается, что к выборам готов Ходжавендский избирательный округе №124, куда придут проголосовать жители Шуши, Агдама и Ходжалы.