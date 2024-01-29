Вестник Кавказа
Эсклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Шуша готова выбирать президента Азербайджана

Шуша готова выбирать президента Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Избирательный участок в Шуше полностью готов для проведения выборов президента. В среду, 7 февраля здесь проголосуют 1189 человек.

Азербайджанская Шуша готова к проведению внеочередных выборов президента Азербайджана, которые пройдут 7 февраля.

Стало известно, что на избирательном участке №105 в здании средней школы №1 города Шуша зарегистрировано 1189 избирателей.

Также отмечается, что к выборам готов Ходжавендский избирательный округе №124, куда придут проголосовать жители Шуши, Агдама и Ходжалы. 

 

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