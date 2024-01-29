Ханкенди готов к проведению выборов президента

Избирательные участки Ханкенди полностью готовы к проведению президентских выборов 7 февраля. Созданы все условия для свободного волеизъявления граждан Азербайджана.

Азербайджанский Ханкенди полностью готов к внеочередным президентским выборам, которые пройдут в среду, 7 февраля.

Местные власти сообщают о том, что на избирательных участках №14 и №15 Ханкендинского избирательного округа №122 все подготовительные работы завершены.

В избирательном округе №122 действуют 15 избирательных участков, дав из которых находятся непосредственно в городе Ханкенди, а остальные 13 – в других регионах страны.

На всех избирательных участках, в том числе на участках №14 и №15 были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления.