Граждане Азербайджана могут проголосовать на выборах президента в Казахстане

Избирательные пункты в Казахстане готовы к выборам президента Азербайджана. Избирателей ждут в Астане, Актау и Алматы.

Азербайджанские граждане, находящиеся в момент проведения выборов главы Азербайджана в Казахстане, могут прийти на избирательные участки в Астане, Актау и Алматы. В посольстве Азербайджана сообщили, что избирательные участки полностью готовы к проведению выборов.

«В посольстве, расположенном в городе Астана, создан избирательный участок №41 Ясамальского первого избирательного округа №15, а в представительстве посольства в городе Алматы - избирательный пункт №47. В Генеральном консульстве Азербайджана в Актау будет функционировать избирательный участок №15 Ясамальского первого избирательного округа №46»

– посольство Азербайджана в Казахстане

В диппредставительстве отметили, что работа по информированию всех потенциальных участников голосования о дате, времени и местах проведения выборов завершена.

Также подчеркнуто, что участки были снабжены необходимыми техническими и методическими средствами, подготовлены соответствующие информационные доски.