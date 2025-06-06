Вестник Кавказа

Султан Омана поздравил Владимира Путина с Днем России

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава султаната Оман Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, который отмечается завтра. Ранее российский лидер получил поздравления (в ходе телефонного разговора) от президента Узбекистана.

Оманский султан Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России, такое сообщение распространило Информационное агентство Омана.

В нем говорится, что глава Омана направил российскому лидеру соответствующую поздравительную телеграмму.

В ней султан выразил Путину пожелания "счастья и крепкого здоровья". "Дружественному народу России" Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал "дальнейшего развития и процветания".

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы узбекистанский лидер в том числе поздравил российского президента с Днем России.

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