Вестник Кавказа

Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с Днем России

Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с Днем России
© Фото: сайт Кремля
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, сообщает Кремль. В ходе беседы глава узбекистанского государства поздравил российского лидера с Днем России.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств обратили внимание на успешную организацию IV Ташкентского международного инвестиционного форума: в событии участвовала и делегация РФ.

Путин и Мирзиеев поговорили также о воплощении в жизнь ряда российско-узбекистанских проектов в области экономики и энергетики.

"Президент Узбекистана тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим государственным праздником – Днем России"

– Кремль

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