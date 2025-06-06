Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с Днем России

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, сообщает Кремль. В ходе беседы глава узбекистанского государства поздравил российского лидера с Днем России.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств обратили внимание на успешную организацию IV Ташкентского международного инвестиционного форума: в событии участвовала и делегация РФ.

Путин и Мирзиеев поговорили также о воплощении в жизнь ряда российско-узбекистанских проектов в области экономики и энергетики.

"Президент Узбекистана тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим государственным праздником – Днем России"

– Кремль