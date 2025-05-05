Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза

Экспорт российского газа в Узбекистан в 2024 году вырос в 4,4 раза. В 2023 году "Газпром" поставил в республику почти 1,3 млрд кубометров.

В 2024 году поставки российского газа в Узбекистан увеличились в 4,4 раза, говорится в годовом отчете российского акционерного общества "Газпром".

Экспорт газа осуществлялся по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". Уточняется, что в 2024 году поставки выросли на 4,36 млрд кубометров – до 5,64 млрд.

В документе компании также уточняется, что в 2023 году поставки российского газа в Узбекистан составили 1,28 млрд кубометров.