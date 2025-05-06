Суд задержал напавшего на ДПС в Махачкале

Обвиняемый в нападении на наряд ДПС в Махачкале заключен под стражу судом, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Дагестану.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)"
- управление СК по Дагестану
Напомним, что 5 мая в столице Дагестана произошла перестрелка между сотрудниками ДПС и напавшими на них мужчинами. Жертвами происшествия стали двое полицейских, еще 7 человек пострадали.
В ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован, второй доставлен в больницу, где признал вину в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Семьям погибших сотрудников полиции будет выплачена моральная компенсация в размере 1 млн рублей от властей Дагестана.