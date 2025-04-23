Напавший на полицейских в Махачкале признал вину

В Махачкале один из участников нападения на правоохранителей, который сейчас находится в больнице, признал вину. Ему предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям.

Один из напавших на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал подробности случившегося, информирует СУ СК РФ по Дагестану.

"В настоящее время одному из нападавших, находящемуся в медицинском учреждении, предъявлено обвинение… В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции"

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При нападении, произошедшем 5 мая, погибли двое полицейских, двое госпитализированы.

Обвинение предъявлено по статьям УК РФ 317, 222, 226 и 166.